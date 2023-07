Paura su un volo Ryanair in partenza da Pisa stamani, 27 luglio, è scattata un allarme bomba: il traffico aereo è sto paralizzato. Non è la prima volta che fatti del genere si verificano. Lo scorso 17 marzo l’allarme era scattato sul volo Ryanair decollato da Milano Malpensa (inizialmente si parlava di un volo proveniente da Pisa) e diretto a Palermo. L’aereo, una volta atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino, era stato immediatamente evacuato. I 190 passeggeri e l’intero equipaggio erano stati messi al sicuro.

L’intera area aeroportuale di Punta Raisi era stata chiusa e tutti gli altri voli in arrivo, erano stati dirottati a Catania per motivi di sicurezza. Gli artificieri erano subito giunti sul posto e avevanoavviato le procedure per l’individuazione dell’ordigno. Immediate dunque le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Una volta a bordo, hanno controllato ogni spazio dell’aereo e anche le valigie imbarcate dai passeggeri. Dentro non c’era nessun ordigno.





Rischia di perdere il volo Ryanair e lancia l’allarme bomba

Più grave il fatto accaduto oggi a Pisa. Scrive il Fatto Quotidiano come: “a denunciare un presunto ordigno a bordo di uno degli aerei Ryanair in pista, secondo quanto riferito dalla polizia di frontiera, è stata una donna, che era arrivata in ritardo al gate, stava per perdere il suo volo diretto a Londra e ha pensato bene di bloccarne il decollo annunciando il falso allarme”.

“Toscana Aeroporti, la società di gestione dello scalo, ha dato la notizia nel pomeriggio di mercoledì, precisando che l’aeroporto “è stato chiuso per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza in seguito a quello che poco dopo si è rivelato essere un falso allarme sul volo Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted“.

La passeggera alla fine non si è imbarcata e ora rischia una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. “Per ragioni precauzionali di sicurezza – conclude la nota di Toscana Aeroporti – l’aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività”.