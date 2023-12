Brutte notizie per Beppe Grillo, che è stato ricoverato in ospedale. La notizia è arrivata nelle ultime ore e sta allarmando i sostenitori del fondatore del Movimento Cinque Stelle, insieme a Gianroberto Casaleggio. A riferire i dettagli è stato Il Tirreno, che ha fatto il punto della situazione su quanto successo. Tra l’altro le prossime ore sono delicate per la sua famiglia, visto che inizierà il processo a carico del figlio, accusato di un reato decisamente grave.

Infatti, il giovane Ciro Grillo è stato messo sotto accusa per la presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza, insieme agli amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Ma tornando a Beppe Grillo, è stato dunque ricoverato in ospedale e i suoi problemi di salute stanno facendo preoccupare i suoi fan. Inoltre, è stato rivelato in che stato si troverebbe adesso e soprattutto in quale reparto è stato trasferito dai medici.

Leggi anche: Beppe Grillo torna in televisione dopo 9 anni





Beppe Grillo ricoverato in ospedale: come sta

Il Tirreno ha fatto sapere che Beppe Grillo è stato ricoverato in ospedale dopo essere andato al pronto soccorso nella giornata di domenica 10 gennaio. Nel corso della mattinata non si è sentito bene e quindi ha preferito recarsi nel nosocomio, dove è stato sottoposto dai dottori ad alcuni accertamenti medici. Poi è stata presa una decisione sul comico, infatti è ancora nel reparto di Osservazione Breve della struttura sanitaria di Cecina.

Fortunatamente le condizioni di salute di Beppe Grillo non sono così preoccupanti, infatti stando alle ultime informazioni non sarebbe grave la sua situazione clinica, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali. Lui ha una villa a Marina di Bibbona e sembra che si sia recato nell’ospedale di Cecina in più di un’occasione. Ovviamente nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti su quanto gli è successo.

La sua ultima apparizione televisiva è avvenuta esattamente un mese fa, il 12 novembre scorso, quando è stato invitato sul canale Nove dal conduttore Fabio Fazio nella sua trasmissione Che tempo che fa.