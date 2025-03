Attimi di terrore nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, in una scuola elementare di Milano. L’episodio si è verificato nell’istituto Cabrini, in via delle Forze Armate 65. Un uomo di 50 anni, con precedenti, vestito con una giacca nera e cappuccio tirato su, jeans chiari e barba brizzolata incolta, si è introdotto nella scuola con un preciso obiettivo.

Poco prima il 50enne si era avvicinato in un bar ad una mamma e alle sue due figlie, due gemelline di 10 anni, e aveva tentato di portargliele via. Le ha strattonate, cercando di strapparle dalle braccia della donna. Quest’ultima, però, ha resistito, ha urlato e poi allontanato il malintenzionato. A questo punto l’uomo è entrato nella scuola e ai collaboratori scolastici ha detto: “Voglio un bambino“.

La richiesta dell’uomo e l’intervento dei carabinieri

La scena, a dir poco assurda, è avvenuta nella mattinata, tra le 7:30 e le 8:00, come riporta Milano Today. Dopo la richiesta dell’uomo il personale della scuola ha chiamato i carabinieri e sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha immobilizzato e arrestato il 50enne.

Già nei mesi scorsi l’uomo era stato segnalato per comportamenti analoghi nella zona. Aveva infatti tentato di avvicinare alcuni bambini all’esterno dell’istituto. A quanto pare il soggetto soffrirebbe di qualche disturbo. Ai collaboratori avrebbe detto di voler vedere dei “bambini strani” oltre a volere un bambino.

Il 50enne, italiano, ha precedenti per rapina e sembra sia in cura presso un centro psicosociale e seguito da uno psichiatra. Adesso dovrà rispondere della doppia accusa di tentato sequestro di persona e tentata sottrazione di persona incapace.

