Momenti di paura nella mattinata di giovedì 2 gennaio a Reggio Emilia, dove un’auto ha sfondato le porte di un supermercato Coop in via Sani, zona stazione, travolgendo una cliente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10, trasformando una normale giornata di spesa in un evento drammatico.

Secondo la ricostruzione dei fatti, una Toyota Rav4 guidata da una 50enne di origine nigeriana ha perso improvvisamente il controllo nel parcheggio del supermercato, finendo per sfondare le porte d’ingresso e investendo una 60enne italiana che aveva appena concluso la spesa. La donna è stata sbalzata a terra dall’impatto.

Entra con l’auto dentro il supermercato e investe una donna

Immediatamente sono intervenuti i soccorsi: due ambulanze e un’automedica hanno raggiunto il luogo dell’incidente. La 60enne ferita è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. A mitigare le conseguenze è stata la velocità ridotta dell’auto al momento dell’impatto. Anche la conducente, uscita dall’auto visibilmente sotto choc ma illesa, è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i carabinieri e una volante della polizia per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Per ora, non si ipotizza un malore alla guida: sembra che la donna abbia perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza l’area, gravemente danneggiata dall’incidente.

Nonostante lo shock generale, i danni sono stati contenuti grazie alla bassa velocità del veicolo, evitando conseguenze più gravi. Tuttavia, l’incidente ha lasciato residenti e clienti del supermercato scossi per quanto accaduto. Le autorità stanno proseguendo con le indagini per determinare eventuali responsabilità e prevenire situazioni simili in futuro.