Un nuovo avviso di richiamo interessa i supermercati Coop: due lotti di Pasta di Gragnano IGP sono stati ritirati dagli scaffali a causa della possibile presenza di frammenti di legno nelle confezioni. Il prodotto coinvolto è la pasta di semola “Pasta Di Gragnano Igp Calamari”, commercializzata con il marchio “L’Arte Antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop” e venduta esclusivamente nei punti vendita della catena.

L’allarme è stato lanciato attraverso il portale Coop dedicato ai richiami alimentari, che segnala potenziali rischi per la salute dei consumatori. Il ritiro è stato disposto in via precauzionale dopo la segnalazione di una possibile contaminazione con frammenti di legno.

Pasta Coop richiamata: il motivo

Il prodotto in questione è realizzato dalla Pastai Gragnanesi Società Cooperativa per Coop Italia e viene distribuito in confezioni da 500 grammi. I lotti interessati dal richiamo sono: lotto L24213217, con termine minimo di conservazione 31 luglio 2027 e lotto L24213210, con la stessa data di scadenza.

Le confezioni appartenenti a questi lotti sono già state ritirate dagli scaffali dei punti vendita Coop coinvolti. Tuttavia, per i clienti che le avessero già acquistate, la raccomandazione è chiara: non consumare il prodotto.

Coop invita i consumatori a riportare la pasta acquistata presso il punto vendita di riferimento per ottenere un rimborso. “Invitiamo i consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzarlo e a restituirlo per il rimborso”, si legge nel comunicato ufficiale. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli di sicurezza nella filiera alimentare, garantendo ai consumatori prodotti privi di rischi per la salute.