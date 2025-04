Nel fine settimana pasquale del 2025, milioni di italiani si preparano ad affrontare la consueta corsa dell’ultimo minuto per la spesa. Tra chi ha dimenticato un ingrediente essenziale per il pranzo di domenica e chi decide di rinunciare alla classica gita fuori porta in favore di un barbecue nel giardino di casa, la necessità di trovare un supermercato aperto diventa per molti una vera e propria missione. E se Pasqua, quest’anno domenica 20 aprile, rappresenta un giorno di chiusura per gran parte dei punti vendita, la situazione cambia sensibilmente nella giornata successiva, lunedì 21, con numerose catene che programmano aperture straordinarie in occasione della Pasquetta.

A partire da Aldi, che conferma la chiusura totale nella giornata di Pasqua, ma prevede la riapertura di molti punti vendita il lunedì seguente, anche se con orari ridotti, generalmente dalle 8 alle 20. Una linea simile viene seguita da Bennet, che domenica tiene le saracinesche abbassate, ma riattiva l’attività a Pasquetta, invitando però i clienti a verificare orari e disponibilità tramite sito o app ufficiale. Più variegata la situazione per Carrefour: la maggior parte dei supermercati resterà chiusa il 20 aprile, ma lunedì saranno operativi molti dei punti vendita, in particolare i Carrefour Express nelle zone urbane, con orari festivi.

Leggi anche: Meteo Pasqua e Pasquetta 2025: le previsioni di Giuliacci





Fare la spesa a Pasqua e Pasquetta, informazioni e orari

Conad, invece, lascia piena autonomia ai singoli esercenti: questo significa che in alcune città i negozi potranno essere aperti già domenica, mentre in altre saranno completamente chiusi. La stessa logica vale per il lunedì, quando numerose filiali dovrebbero riaprire, seppur con orari limitati. Coop e Ipercoop rappresentano un’eccezione: alcuni punti vendita, infatti, garantiranno l’apertura sia a Pasqua che a Pasquetta, adottando però fasce orarie ridotte. Anche Crai si affida all’organizzazione locale dei supermercati: alcuni resteranno chiusi, altri invece offriranno un servizio regolare in entrambe le giornate, ma sempre con la raccomandazione di informarsi per tempo.

Despar, Famila, Il Gigante, Esselunga, MD, Pam Panorama, Pewex, Unes, U2, Lidl e Iper seguono tendenzialmente lo stesso schema: chiusura generalizzata domenica 20 aprile e riaperture programmate lunedì 21. In molti casi si tratta di aperture con orari festivi o addirittura ridotti, che variano sensibilmente da punto vendita a punto vendita. Famila e Il Gigante prevedono diverse eccezioni alla chiusura di domenica, mentre Esselunga conferma il totale stop per Pasqua ma apre alcuni supermercati il lunedì, specie nelle grandi città. Pam Panorama e MD si allineano al trend: chiusi domenica, aperti lunedì. Lidl e Pewex si comportano allo stesso modo, con l’indicazione di controllare direttamente con il supermercato di zona eventuali variazioni.

Il consiglio per chi ha bisogno di fare acquisti durante le festività pasquali è dunque uno solo: consultare con attenzione i siti ufficiali delle varie catene o contattare direttamente il punto vendita più vicino. Le variazioni di orario, infatti, dipendono in larga parte dalla collocazione geografica e dalle scelte delle singole filiali. In un periodo in cui la spesa diventa anche un momento per organizzare al meglio pranzi in famiglia o picnic tra amici, conoscere con precisione dove e quando si potrà fare acquisti diventa essenziale.

Mentre molti italiani si concederanno un po’ di meritato riposo tra tavole imbandite e passeggiate all’aperto, i supermercati faranno i conti con aperture straordinarie e orari flessibili, cercando di rispondere alla domanda crescente di servizi anche durante le festività. Pasqua resta una delle poche giornate in cui il Paese si ferma davvero, ma la Pasquetta, tempo permettendo, vedrà un ritorno graduale alla normalità, anche sugli scaffali dei negozi.