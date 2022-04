Brutta sorpresa a Pasqua, scatta l’allarme dell’aumento sui prezzi. A riferirlo il Codacons, che ha messo in chiaro quanto la situazione sia un’inevitabile conseguenza della guerra in Ucraina. Previsti oltre 100 milioni di euro in più e fuori dalle tasche degli italiani.

Sul sito Coldiretti.it un articolo pubblicato nel mese di febbraio metteva in chiaro la situazione: “Il pericolo crescente per l’invasione russa dell’Ucraina fa volare le quotazioni internazionali di grano per il pane e mais per l’alimentazione animale che fanno registrare rispettivamente un balzo del 4,5% e del 5% in una sola settimana”.





E ancora: “Una emergenza globale che riguarda direttamente l’Italia che è un Paese deficitario ed importa addirittura il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti. Nel 2021 sono arrivati oltre 120 milioni di chili di grano dall’Ucraina e circa 100 milioni di chili di grano dalla Russia che peraltro ha già annunciato di limitare dal 15 febbraio al 30 giugno prossimo le proprie esportazioni di grano”.

Da 1,7 miliardi di euro del periodo pre-Covid a oltre 1,8 miliardi di euro del 2022, si sottolinea nell’analisi difusa dal Codacons,. In netto calo il costo della carne d’agnello, che raggiunge il 4,9% in più rispetto allo scorso anno. Ma anche le uova fresche che registrano un +4,5%.

Un’analisi che coinvolge anche salumi e insaccati, con un 2,5% in più rilevato, mentre il costo della farina un 10% in più. Il burro? Spiccato il volo verso il +17,4%, mentre l’olio di semi arriva fino al +23,3%. Lo zucchero costa il 5,6% in più, la frutta arriva al +8,1%, il pane al +5,8%, e nuovo record per la verdura con un +17,8%. Secondo il Codacons anche mangiare al ristorante risulterà decisamente più caro.

