Caro bollette di luce e gas, la voce dei settori più colpiti. Prezzi mai visti fino ad oggi sulle bollette e le conseguenze dell’aumento non possono che provocare un generale malcontento anche tra chi lavora in specifici settori, come parrucchieri e centri estetici.

Parrucchieri e estetisti colpiti dal caro bollette, scatta l’allarme dell’onorevole Riccardo Zucconi e di Annamaria Frigo, vice presidente provinciale a Lucca di Cna Estetica e da anni imprenditrice del settore: “Il caro energia si sta abbattendo come uno tsunami su tutti i comparti economici e produttivi e i parrucchieri e i saloni di bellezza rientrano tra le categorie maggiormente vessate”.

Leggi anche: Governo Giorgia Meloni, pronto il primo decreto: cosa prevede





Parrucchieri e estetisti colpiti dal caro bollette, scatta l’allarme

“Phon, luci, solarium: senza questi macchinari è impossibile lavorare”. E come riportato su Serchioindiretta.it, il negozio è sottoposto a un uso costante di luci e asciugacapelli che lavorano per oltre otto ore al giorno. Ma non solo, perché i consumi aumentano quando a essere usati sono anche sauna e bagno turco.

La conseguenza sembra dunque essere inevitabile, ovvero intervenire sul listino prezzi, ma a un rischio groppo, ovvero che l’aumento dei servizi conduca il cliente a cercare prezzi più concorrenziali. Un rischio alto dunque, perché in un senso o in un altro potrebbe persino portare alla chiusura dell’attività.

E già poche settimane fa, sul sito Estetica.it sono state rese note le perplessità e le speranze di Andrea e Marco Firriolo, del Salone Firriolo a Torino. “In questo momento la crisi energetica è un argomento sulla bocca di tutti, se i nostri clienti ci chiedono, noi rispondiamo con la massima trasparenza, anche se preferiamo sempre parlare dei capelli delle nostre clienti e di come farli splendere al massimo!”.