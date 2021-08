Tragico incidente, l’auto si spezza: morti sul colpo due ventenni, due feriti. Una brutta dinamica

Un gravissimo incidente stradale è costato la vita a due ragazzi ventenni. L’ennesimo dramma della strada si è portato via due giovani, deceduti praticamente sul colpo in seguito al violentissimo impatto. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono ricoverate in ospedale. L’episodio drammatico si è verificato intorno alle ore 6 del 16 agosto e non ha lasciato scampo alle due vittime. L’automobile sulla quale viaggiavano, una Seat Ibiza, si è praticamente spezzata dopo lo scontro.

I deceduti erano italiani ma originari della Tunisia, mentre un ferito è del Senegal. Sul posto la polizia stradale, che ha fatto i consueti rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Stando a quanto appreso, il guidatore ha perso il controllo del mezzo ed è finito su un terrapieno. Poi ha avuto uno scontro contro un cancello, che ha causato il decesso dei due ragazzi. Ad intervenire anche i vigili del fuoco, che hanno avuto il compito di estrarre i cadaveri dalle lamiere, i carabinieri e il 118.

La tragedia si è verificata precisamente a Parola di Fidenza, in provincia di Parma, all’altezza del chilometro 220 e 600. Dopo la tragedia di Parola di Fidenza, ha parlato il sindaco Andrea Massari: “identini, nostri figli. Da questa mattina presto il telefono suona e sono messaggi di notizie drammatiche e continue richieste di informazioni. Non volevo scrivere perché gli articoli dei quotidiani online e i post avevano dato ampiamente la notizia del drammatico incidente che ha coinvolto quattro ragazzi giovanissimi di Fidenza”.





Il primo cittadino di Parola di Fidenza ha voluto aggiungere: “Due fidentini, Omar e Bilal entrambi ventenni hanno perso la vita. Due fidentini, Mbacke di 19 anni e Walid di 20 anni sono gravi ricoverati a Parma.I compagni di scuola, del calcio, i vicini di casa, gli amici dei genitori hanno in queste ore vissuto lo strazio dei messaggi e delle telefonate incredule di chi si trova di fronte alla morte. Purtroppo già da questa mattina e poi via via durante la giornata sono diventate insistenti alcune fantasiose ricostruzioni”.

Poi il sindaco ha concluso: “Poco fa addirittura mi chiedevano conferma di ciò che neanche voglio scrivere. Basta! Per piacere basta! Non inventate notizie, non rincorrete morbosamente ogni voce o ricostruzione. La morte dei due giovani é talmente devastante che non serve aggiungere cattiverie. Ho tenuto i contatti con la Polizia Stradale, i Carabinieri e l’ospedale di Parma. Nessun inseguimento, nessuna rapina”.