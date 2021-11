Un dramma incredibile ha sconvolto il pomeriggio di giovedì 18 novembre. Grande dolore nella città italiana per un terribile incidente stradale, che ha causato la morte di un giovanissimo. Un pulmino è infatti volato giù dall’autostrada A15 e ha terminato la sua corsa sulla ferrovia. Inoltre, c’è anche stato lo scontro con un treno che stava passando proprio in quegli istanti. A perdere la vita è stato un ragazzo di soli 15 anni. Risultano inoltre ferite anche altre tre persone che si trovavano a bordo.

In particolare, ad aver avuto delle conseguenze molto gravi sono stati un altro giovane e due persone adulte, precisamente un uomo e una donna. Tutti e quattro erano all’interno del mezzo, che per cause in corso di accertamento è caduto nel vuoto. Secondo quanto emerso finora, non risultano feriti tra i passeggeri del treno, che dunque godono tutti di buona salute nonostante ovviamente ci sia stato un evidente spavento per l’impatto. A giungere sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco.

Come si può evincere dalle foto pubblicate, l’incidente è stato devastante e il pulmino è andato completamente distrutto. Il sinistro è avvenuto dunque proprio in provincia di Parma, sulla autostrada A15, nelle vicinanze del raccordo di Fontevivo. Sulla pagina Twitter ufficiale dei vigili del fuoco è stata diramata questa nota: “Alle 13.40 intervento dei vigili del fuoco per un incidente stradale a Fontevivo. Coinvolto un mezzo uscito fuori strada e finito sulla linea ferroviaria Bologna-Milano”.





Poi i pompieri hanno aggiunto: “Due adulti e due ragazzi a bordo, purtroppo deceduto uno dei due giovani”. Dopo il sinistro verificatosi in provincia di Parma, la circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata. Oltre ai vigili del fuoco, giunti in fretta sul luogo della tragedia anche i sanitari del 118, la polizia ferroviaria e alcuni tecnici della RFI, ovvero la Rete Ferroviaria Italiana. Secondo quanto scritto da ‘Parma Today’, il convoglio coinvolto stava arrivando esattamente dal comune di Fidenza.

‘Parma Today’ ha inoltre fatto sapere che il pulmino pare stesse trasportando alcuni disabili. Ed erano solamente quattro le persone presenti, ovvero l’adolescente deceduto e gli altri tre rimasti feriti in modo grave. Non si conosce il nome del 15enne morto. Le indagini delle autorità competenti serviranno a fare chiarezza su quanto accaduto in questo terribile primo pomeriggio.