Papa Francesco, tac urgente al Gemelli: i risultati e le condizioni di salute del pontefice

“Nelle prime ore del pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a una Tomografia Assiale Computerizzata all’Ospedale Gemelli di Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta”. La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa Vaticana. Questa mattina, il Pontefice si è risvegliato con una marcata infiammazione alla gola, tosse e leggera febbre. Tuttavia, fonti vaticane rassicurano che si tratta di un comune malessere stagionale che perdura da un certo periodo. (Continua dopo la foto)





Circa due settimane fa, durante un incontro con ospiti rabbini europei, Papa Francesco aveva già preannunciato di non sentirsi al meglio, evitando di leggere loro il previsto lungo previsto, riporta Il Messaggero. A vent’anni, il Pontefice ha subito un intervento chirurgico per la rimozione di una parte del polmone a causa di un’infezione, evento verificatosi nel 1957 in Argentina durante il suo percorso di formazione al sacerdozio.

Nonostante la serietà dell’operazione, Papa Francesco tuttavia ha sempre affermato che non ha avuto impatti duraturi sulla sua salute, proseguendo il suo cammino verso il Vaticano e raggiungendo il pontificato senza intoppi legati a questa condizione medica. Dopo la tac di questo pomeriggio sono state escluse complicanze polmonari ma, non è chiaro se verrà celebrato l’Angelus di domani, domenica 26 novembre e l’Udienza Generale di mercoledì