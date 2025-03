Dopo oltre un mese di ricovero per una polmonite bilaterale, Papa Francesco verrà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice, 87 anni, era stato ricoverato il 14 febbraio scorso e da allora è stato sottoposto a cure mediche mirate e a un costante monitoraggio clinico. Superata la fase acuta della malattia, il Santo Padre tornerà nella sua residenza in Vaticano, a Casa Santa Marta, dove continuerà la convalescenza con un periodo di riposo della durata stimata di almeno due mesi.

Durante la sua lunga degenza, Francesco ha ricevuto cure scrupolose da parte dell’équipe medica del Gemelli e non ha mai smesso di seguire da vicino le attività della Chiesa. Questa mattina, in occasione dell’Angelus domenicale, si è affacciato da un balconcino dell’ospedale per la sua prima apparizione pubblica dopo il ricovero.





Papa Francesco, dopo 2 mesi si affaccia dalla finestra del Gemelli

Nel messaggio preparato per la preghiera mariana, il Papa ha condiviso parole toccanti sulla sua esperienza in ospedale: “In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, così come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati”, ha detto. Ha poi aggiunto: “Questa pazienza fiduciosa, ancorata all’amore di Dio che non viene meno, è davvero necessaria alla nostra vita, soprattutto per affrontare le situazioni più difficili e dolorose”.

I medici del Policlinico, pur confermando che il Papa è clinicamente stabile già da circa due settimane, hanno consigliato un lungo periodo di convalescenza, durante il quale il Pontefice ridurrà al minimo gli impegni pubblici per favorire una piena ripresa. Ore 12.02: ecco le prime, sofferenti ma emozionanti parole di Papa Francesco dal balcone della stanza del Policlinico Gemelli: “Grazie a tutti, e vedo questa signora con i fiori gialli: è brava”.

Video con il saluto di Papa Francesco alla folla dal Policlinico Gemelli di Roma @ultimoranet https://t.co/GrWxPI81LS pic.twitter.com/5938KVSITl — Ultimora.net (@ultimoranet) March 23, 2025

L’uscita dal Gemelli segna la conclusione di un periodo complesso per Bergoglio, che ancora una volta ha mostrato una forza d’animo e una serenità che hanno commosso fedeli e osservatori di tutto il mondo. Nelle prossime settimane, la sua agenda sarà rivista per permettergli di recuperare completamente, anche se non è escluso che possa continuare a partecipare ad alcune attività in forma ridotta. Il mondo cattolico attende ora il ritorno graduale del Papa alla vita pubblica, con lo sguardo rivolto agli impegni della primavera e all’agenda estiva che, come sempre, sarà definita in base alle sue condizioni di salute.