Durante la celebrazione della Messa per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, tenutasi domenica 9 febbraio 2025 in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha dovuto interrompere la lettura della sua omelia a causa di difficoltà respiratorie. Il Pontefice, visibilmente affaticato, ha dichiarato: “Mi scuso, ho difficoltà di respiro”, affidando la prosecuzione della lettura al maestro delle cerimonie liturgiche, l’arcivescovo Diego Ravelli. Il Santo Padre, 88 anni, aveva già manifestato problemi respiratori nei giorni precedenti.

Durante l’udienza generale del mercoledì precedente, non era stato in grado di leggere la catechesi a causa di una bronchite, costringendolo a delegare la lettura a un collaboratore. Nonostante ciò, Papa Francesco ha voluto presiedere la celebrazione del Giubileo, che ha visto la partecipazione di circa 30.000 tra soldati e agenti di polizia provenienti da diversi paesi, principalmente dall’Italia, ma anche con delegazioni straniere, tra cui rappresentanti dell’Esercito e della Guardia Civil spagnoli. Durante la Messa, il Pontefice ha iniziato leggendo l’introduzione e l’atto penitenziale, seduto su un seggio accanto all’altare.





Papa Francesco, paura durante l’omelia: “Non respiro”

Già in queste prime fasi, la sua voce appariva affaticata e accompagnata da tosse. Dopo aver letto con sforzo la prima parte dell’omelia, ha deciso di affidare la restante parte all’arcivescovo Ravelli. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i fedeli riguardo alle condizioni di salute di Papa Francesco. Negli ultimi mesi, il Pontefice ha affrontato diversi problemi di salute, tra cui un’infiammazione polmonare associata a difficoltà respiratorie, per la quale è stato sottoposto a terapia antibiotica.

Nonostante l’età avanzata e le sfide legate alla salute, Papa Francesco continua a portare avanti il suo ministero con determinazione. La sua partecipazione agli eventi del Giubileo, nonostante le difficoltà fisiche, testimonia il suo impegno e la sua dedizione verso la comunità ecclesiale e i fedeli di tutto il mondo. La Santa Sede non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ufficiali sulle condizioni di salute del Pontefice dopo l’episodio durante la Messa.

"Tacciano ovunque le armi". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia durante la messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza, prima di affidare ad altri la lettura per difficoltà respiratorie

I fedeli di tutto il mondo continuano a pregare per la sua pronta guarigione e per la sua capacità di proseguire nel suo ruolo di guida spirituale. Questo evento sottolinea la fragilità umana anche nelle figure di grande rilievo come il Papa e ricorda l’importanza della salute e del benessere, indipendentemente dalle responsabilità e dai ruoli ricoperti. La comunità internazionale osserva con attenzione e affetto le condizioni di Papa Francesco, augurandogli una pronta ripresa.

