Nella mattina di domenica 22 febbraio 2025, il Vaticano ha diffuso un nuovo bollettino medico riguardante le condizioni di salute di Papa Francesco, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il comunicato riferisce che il Pontefice, che ha subito una crisi respiratoria asmatica di entità prolungata, accompagnata da un episodio di anemia che ha reso necessaria una trasfusione di sangue, sta meglio. Le condizioni del Santo Padre erano peggiorate nelle ultime ore, destando preoccupazione tra i fedeli e la comunità internazionale.

Ma stamattina è proprio il pontefice a dire qualche parola: “Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”.





E ancora Papa Francesco: “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini”, ha continuato Francesco nel testo preparato per l’Angelus, saltato per la seconda domenica, che ha comunque voluto venisse pubblicato. In questi giorni al Pontificio comitato per la Giornata mondiale dei bambini sono arrivati tantissimi disegni e messaggi dai bambini di tutto il mondo.

“Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”, scrive Papa Francesco, che in questi giorni è ricoverato al Gemelli da otto giorni a causa di un’infezione alle vie respiratorie. Nonostante alcuni segnali di peggioramento nei giorni precedenti, l’ultimo bollettino evidenzia un quadro clinico più positivo di ieri.

In questo momento delicato, il Vaticano ha chiesto ai fedeli di tutto il mondo di unirsi in preghiera per la pronta guarigione del Pontefice. Le prossime ore saranno cruciali per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni di salute.

