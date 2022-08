Papa Francesco, accade proprio sotto i suoi occhi. Sarebbe accaduto all’improvviso durante la cerimonia presso l’Aula Paolo VI. Alcuni minuti di pausa in seguito all’imprevisto per poi vedere esplodere tutti i fedeli presenti in un caloroso applauso.

Guardia Svizzera sviene davanti a Papa Francesco. Aula Paolo VI, udienza dal Pontefice e poco dopo attimi di apprensione e caos davanti alla sceno dello svenimento. La Guardia Svizzera sarebbe stata soccorsa prontamente, e l’udienza interrotta per alcuni minuti.





Guardia Svizzera sviene davanti a Papa Francesco

Ma non solo questo. Infatti nel be mezzo dei saluti ai pellegrini di lingua italiana, un bambino di circa 4 anni avrebbe pensato di correre spedito verso il Papa, decidendo di restare al suo fianco fino alla fine dell’udienza. (Papa Francesco fa chiarezza dopo i problemi di salute).

Papa Francesco “gli ha regalato un rosario e lo ha indicato come esempio del dialogo intergenerazionale di cui aveva parlato nella catechesi del giorno”, si apprende su AGI. Papa Francesco a quel punto ha sottolineato qualcosa ai fedeli presenti che hanno assistito alla scena.

“Nell’udienza parlavamo del rapporto tra vecchi e giovani, è stato coraggioso questo – ha sottolineato riferendosi al bambini – e rimane tranquillo, eh?”, sono state le parole di Papa Francesco con un dolce sorriso sulle labbra.

