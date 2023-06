Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Il 6 giugno, come riportato dall’Ansa, intorno alle 10.40 il pontefice era entrato al Policlinicoper una visita di controllo. Bergoglio si era recato al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario. Dopo l’esame effettuato, il pontefice aveva lasciato il Policlinico universitario per rientrare a Casa Santa Marta.

Papa Francesco aveva lasciato in auto l’ospedale alle 11.20 ed eta entrato in Vaticano, dalla porta del Perugino, alle 11.40. Lo scorso marzo papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un’infezione respiratoria. Il 7 giugno il papa è stato nuovamente ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma.

Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli, previsto un intervento chirurgico

“Il Santo Padre al termine dell’Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

“L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’équipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”, si legge ancora nella nota pubblicata dal Vaticano.

Papa Francesco subirà un intervento di laparotomia, per un’occlusione all’intestino. La degenza in ospedale dovrebbe durare almeno una settimana.. Come spiegato dal portavoce del Pontefice, l’intervento chirurgico è necessario “a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti”.