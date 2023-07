Tragedia sfiorata a Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, dove appena cinque giorni fa un turista belga di 48 anni è morto sotto gli occhi della moglie e della figlia mentre stava facendo delle bracciate per un video che la 14enne stava registrando dalla riva. La tragedia è successa verso le 16.30 del 21 luglio in una spiaggia libera della zona.

Sconvolti i presenti, che al Messaggero hanno commentato quei momenti terribili. “È stata una scena agghiacciante”, è il commento di una signora di Milano. La donna ha poi raccontato che l’uomo si trovava in una spiaggia libera a circa 15 metri dalla riva e stava nuotando mentre la figlia 14enne, che era sulla spiaggia insieme alla madre, lo stava fotografando con il telefonino.

Scerne di Pineto: uomo muore annegato, la figlia prova a suicidarsi

L‘uomo ha iniziato ad annaspare, la figlia ha provato a chiamarlo ma a un certo punto il 48enne è andato sott’acqua. A quel punto il bagnino è entrato in acqua, ha tirato fuori l’uomo ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Il turista è moro per un infarto. Sconvolta la figlia, una 14enne, che ha assistito alla scena a ha visto il padre morire davanti ai suoi occhi. E proprio da qui arriva un’altro fatto di cronaca.

Dopo la morte del turista belga di 48 anni, la 14enne ha cercato di suicidarsi proprio nel punto in cui il padre è scomparso. Evidentemente sconvolta dalla morte del genitore, la ragazzina è entrata in acqua con tutti i vestiti e una volta arrivata nel punto in cui non toccava ha iniziato ad annaspare. Provvidenziale l’intervento del bagnino Francesco.

Francesco, bagnino 18enne che ha assistito alla scena, si è gettato in acqua senza perdere tempo ed è riuscito a portare a riva la ragazzina salvandole la vita. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la giovane sta bene anche se è sotto choc per la morte del padre e del gesto compiuto. Il bagnino Francesco è lo stesso che ha tentato di soccorrere il turista belga e di rianimarlo, ma non è riuscito a salvargli la vita.