Le previsioni meteo in Italia potrebbero cambiare da un momento all’altro. Questo almeno è quanto affermato dall’esperto Paolo Sottocorona a La7 nelle scorse ore. Il meteorologo ha fatto il punto della situazione sulla nostra Penisola, colpita da un caldo insolito che nulla ha a che fare col mese di ottobre. Ma adesso potremmo essere in presenza di una novità, che modificherà completamente temperature e tempo nel nostro Paese.

Durante Omnibus, sono state sviscerate le previsioni meteo in Italia da Paolo Sottocorona e il pubblico le ha ascoltate con la massima attenzione. Anche perché bisognerà essere preparati a questo cambiamento repentino, che ci farà forse dimenticare definitivamente la stagione estiva terminata ufficialmente a settembre ma che sembra essere ancora presente, grazie a temperature al di sopra della media.

Leggi anche: Meteo, l’anticiclone riporta l’estate in Italia. Temperature mai viste, fino a quando resta il caldo





Previsioni meteo in Italia, cambia tutto: cosa dice Paolo Sottocorona

Bisogna prepararsi dunque ad una variazione nelle previsioni meteo in Italia quasi improvvisa. Il meteorologo Paolo Sottocorona ha dichiarato a La7: “La situazione è di un’alta pressione sull’Italia e intorno all’Italia, una cosa che garantisce cieli pressoché sereni, ma c’è una perturbazione autunnale, non di quelle invernali cattive, che si avvicina. I casi sono due, il primo è che l’anticiclone resiste e questa perturbazione si dissolve e si perde completamente, l’altro è che è talmente intensa da spianare l’alta pressione, la elimina, entra la perturbazione e cambia totalmente il tempo“.

Poi Sottocorona è entrato nello specifico dei giorni: “Ma c’è anche una forma di pareggio in questa partita. Oggi non succede nulla, si affacciano precipitazioni deboli o moderate al di là delle Alpi, sull’Italia non succede assolutamente nulla. Domani, mercoledì 4 ottobre, qualcosa entra, ed ecco il pareggio, visto che c’è un leggero cambiamento del tempo e peggioramento, ma non particolarmente intenso. La pressione si abbassa e non crolla del tutto. Al sud e al centro resta una situazione di tempo stabile, al nord qualche pioggia c’è. È un cambiamento del tempo, ma non è un peggioramento marcato. Per giovedì 5 ottobre l’incertezza del tempo si estende anche al centro e al sud, almeno sulla parte tirrenica, ci sono nuvole e forse un po’ di pioggia, al nord le precipitazioni si mantengono su livelli bassi”.

E infine, come riportato anche da Libero Quotidiano, si è soffermato sulle temperature: “Le massime sono di un certo livello, sul filo dei 30 gradi, ieri toccati a Firenze e Perugia. Siamo sui 28-29 gradi in generale. Nella tendenza delle temperature per domani si vede la differenza, con un deciso calo al nord, 3-4 gradi in meno come minimo, qualche leggera diminuzione si affaccia anche al sud. Un certo abbassamento delle temperature ce l’abbiamo, ecco il cambiamento del tempo”.