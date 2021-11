Purtroppo la notizia più tragica si è materializzata in queste ore. Non ci sono praticamente più speranze di ritrovare viva Paola, scomparsa nel nulla dallo scorso 27 ottobre. Ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale, che verrà dato quando arriveranno i risultati degli esami del Dna, ma c’è stata una conferma da parte dei parenti della donna. Il cadavere di una donna era stato recuperato domenica 14 novembre e subito l’ipotesi più plausibile era stata quella che appartenesse alla signora.

I parenti della 43enne hanno quindi fornito una notizia semi-ufficiale, ma serviranno ancora altre ore prima della definitiva conferma. Purtroppo però tutti gli indizi portano esclusivamente a Paola, visto che apparterrebbe a lei la felpa ritrovata. Ma non solo, perché anche l’aspetto fisico e i suoi capelli ricci ricondurrebbero esclusivamente a lei. Ormai non ci sono più possibilità che la donna sia ancora in vita e ci sarebbe una motivazione dietro la sua sparizione e la sua morte.

Paola Tonoli aveva fatto perdere le sue tracce senza alcun preavviso e immediatamente erano partite le ricerche. Secondo quanto emerso, non aveva mai superato la terribile morte di suo figlio Samuele Freddi, deceduto a 20 anni l’estate scorsa. Dai primi accertamenti sulla salma di Paola Tonoli non sarebbero state riscontrate violenze, quindi si pensa che si sia tolta la vita. Probabilmente lo stato mentale legato alla perdita del figlio l’avrebbe scombussolata a tal punto da decidere di farla finita.





Che si tratti del cadavere di Paola Tonoli, scomparsa da San Felice del Benaco (Brescia) lo ha confermato anche il sindaco: “Con immenso dolore si apprende della tragica perdita della signora Paola Tonoli, scomparsa il 27 ottobre 2021, le cui ricerche sul nostro territorio non hanno purtroppo, condotto al suo ritrovamento in vita. La famiglia Tonoli ha comunicato oggi (venerdì 19 novembre) la dolorosa notizia sull’identità della salma ritrovata in zona Porto di San Felice del Benaco”.

Poi il primo cittadino del comune lombardo ha aggiunto su Paola Tonoli: “Si attende nelle prossime 72 ore l’esito di alcune analisi, e non appena i tempi lo consentiranno i risultati dell’esame autoptico, da parte degli Enti preposti. Il Sindaco di San Felice del Benaco, con l’intera Amministrazione Comunale, Il Segretario e i Dipendenti, partecipano sentitamente al lutto che ha colpito la famiglia Tonoli, a cui si stringono con profondo dolore. Questa nota congiunta tra Famiglia e Amministrazione intende essere informativa, con la richiesta, in queste ore drammatiche, del massimo rispetto per il cordoglio di famigliari, amici e dell’intera Comunità”.