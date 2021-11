Si chiamavano Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio, avevano 21 e 20 anni. Le due ragazze sono morte dopo un terribile incidente d’auto ad Argenta, in provincia di Ferrara. Le giovani Paola e Marialuisa erano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da una loro amica e coetanea, la ventenne E.D.V, che è rimasta ferita gravemente. Dopo essere stata estratta dalle lamiere contorte della vettura dai vigili del fuoco e affidata le cure dei sanitari del 118.

Le due ragazze sono morte a seguito dello schianto avvenuto il 16 novembre 2021 intorno alle 20, nei pressi di via Matteotti. Ferita anche una terza giovane che era con loro in auto, e in modo non grave anche un uomo che viaggiava sull’altra vettura. L’altra vettura coinvolta è una Hyundai Kona. Uno schianto terribile quello dell’utilitaria sui cui le due giovani viaggiavano e che non ha lasciato scampo a Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio che sono morte praticamente sul colpo.

Da quello che è emerso, a causa del violento colpo, una delle due è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo, l’altra è invece deceduta all’interno della vettura. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. Naturalmente è stato immediato l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri che in queste ore stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente mortale che ha portato alla morte di Paola Carrozza e Marialuisa Sibili.





A raccontare quello che è successo è l’uomo alla guida dell’altra auto, Michele Villani, meccanico residente nella provincia di Ravenna, che al quotidiano Il Resto del Carlino ha raccontato quei tragici momenti: “Ho visto l’auto di Paola Carrozza e Marialuisa Sibili che sbandava all’altezza della curva, poi ha invaso la mia corsia”.

E ancora racconta l’uomo: “Ho fatto il possibile per evitarla ma alla fine ci siamo urtati, poi la loro auto si è girata ed è andata a finire contro il platano. E’ stato terribile”. Tra l’altro il signor Villani ne è uscito illeso dall’incidente. Un particolare che testimonia quanto sia stata tragica e allo stesso tempo fondamentale, la presenza dell’albero a lato della carreggiata. Una comunità sconvolta quella di Argenta, per la perdita di Paola Carrozza e Marialuisa Sibili.