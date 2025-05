Sono giorni intensi in Vaticano. Mentre proseguono i preparativi per il conclave che si aprirà ufficialmente il 7 maggio, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare voci preoccupanti riguardo alla salute di uno dei principali candidati al soglio pontificio. Una notizia che ha generato ansia soprattutto tra i fedeli che attendono l’elezione del successore di Papa Francesco.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, le indiscrezioni si rincorrono da un paio di giorni e sarebbero partite da un sito americano, CatholicVote.org. Il portale ha pubblicato una notizia secondo cui uno dei cardinali più accreditati per la successione avrebbe avuto “un breve malore il 30 aprile, al termine della Congregazione Generale del tardo pomeriggio in Vaticano”. Il racconto era dettagliato, al punto da citare fonti interne alla Santa Sede. Il cardinale in questione – si legge – sarebbe “svenuto al termine della sessione, suscitando immediata preoccupazione tra gli altri cardinali presenti e il personale vaticano”.

“Malore per il candidato papa favorito”. Voce choc a pochi giorni dal conclave, Vaticano costretto a chiarire

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, anche perché si parlava esplicitamente del cardinale Pietro Parolin. Il porporato veneto, 70 anni, era ritenuto uno degli uomini più vicini a Papa Francesco e figura tra i favoriti nel prossimo conclave. Con una lunga esperienza nella diplomazia vaticana, Parolin è stato nominato Segretario di Stato da Bergoglio ed è stato lui a pronunciare l’omelia al funerale del Papa.

Nelle ore successive, numerosi media internazionali hanno ripreso la notizia, contribuendo ad amplificarla. In molti si sono interrogati sulle condizioni di salute del cardinale e sull’impatto che un eventuale ritiro potrebbe avere sugli equilibri interni al collegio cardinalizio. Davanti a tanto clamore è dovuta intervenire anche la sala stampa vaticana: “No, non è vero”, ha dichiarato il direttore Matteo Bruni, bollando come infondate le voci di un presunto malore.

Intanto in Vaticano si prosegue con i lavori di allestimento per il conclave. Nella Cappella Sistina sono arrivate le stufe dove saranno bruciate le schede delle votazioni, e i vigili del fuoco vaticani sono al lavoro per sistemare il comignolo, da cui uscirà la fumata bianca o nera. Sarà quello l’unico segnale verso il mondo esterno per annunciare la scelta del successore di Francesco.