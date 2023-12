Pandoro e panettone, il via alla sfida al miglior prezzo. Con la Vigilia di Natale 2023 alle porte gli italiani si apprestano a compilare la lista della spesa e correre agli acquisti, E il re delle tavole italiane non può che essere il panettone o il pandoro, simbolo per eccellenza delle festività. Qual è il miglior pandoro e panettone da acquistare al supermercato? Una domanda che milioni di famiglia si pongono, ogni anno, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, quando il calendario si riempe improvvisamente di pranzi e cene con amici e parenti. A rispondere ci ha pensato il sito Altroconsumo.

Pandoro e panettone, la classifica dei migliori. A rispondere ai dubbi, ci ha pensato Altroconsumo. In vista delle festività natalizie il portale ha realizzato un’indagine prendendo in considerazione diversi fattori: qualità, prezzo, parere degli esperti e feedback dei consumatori. La statistica è stata stilata prendendo a campioni 12 panettoni e 10 pandori di prezzi e marche differenti.

Secondo Altronconsumo, “pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio, il tutto a un prezzo davvero contenuto”. Ma curiosi di scoprire la marca che è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto in classifica nel rapporto qualità-prezzo? A vincere la sfida sul fronte dei panettoni è stato Le Grazie di Esselunga, 1 kg, prezzo medio al kg 4,99 euro.

La classifica vede al secondo posto il Panettone classico Coop (1 kg, prezzo medio 6,18 euro), seguito dal Panettone milanese Vergani (1 kg, prezzo medio 11,90 euro). Sul fronte pandori, invece, Altroconsumo ha premiato il Magnifico Pandoro Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro), seguito da Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro) e Pandoro di Verona Bauli (1 kg, prezzo medio 7,36 euro).

Ma si prosegue nella lista con il panettone classico Duca Moscati di Eurospin (1 kg, prezzo medio 4,16 euro) seguito dal Panettone Balocco (1kg, prezzo medio 4,95 euro), seguito dal panettone basso Le Grazie di Esselunga. E infine i pandori che vedono i primo posto destinato al Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro al kg), che “ha ottenuto ottimi giudizi nella maggior parte delle verifiche di laboratorio ed è piaciuto molto all’assaggio dei pasticceri”.