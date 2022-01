Aveva passato la serata di domenica in compagnia di alcuni amici Mirko Volpi. Poi, poco dopo essere tornato a casa, aveva iniziato ad accusare malori sempre più forti tanto da spingere i genitori a chiedere l’intervento del 118. Quando i medici sono arrivati però era già troppo tardi. Mirko, 20 anni di Palosco paese in provincia di Bergamo, era già morto. Inutili gli sforzi di rianimarlo. Secondo quanto riportato dalle testate locali di Bergamo, il giovane si trovava in casa con i propri genitori e il fratello quando avrebbe accusato un malore di natura cardiaca, perdendo i sensi.



La morte di Mirko Volpi ha sconvolto Palosco. Assiduo frequentatore dell’oratorio, non si è mai tirato indietro quando c’è stato bisogno di dare una mano: è stato tra i volontari che nella prima ondata della pandemia portavano i pasti a domicilio alle persone sole, allettate o positive. A Palosco oggi è lutto cittadino. “La comunità intera di Palosco è scossa per la drammatica notizia della prematura scomparsa del nostro concittadino Mirko Volpi, avvenuta domenica”. Si legge sulla pagina Fb del Comune.



“I funerali si svolgeranno martedì 18 alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale. Ritenuto opportuno e doveroso, da parte dell’amministrazione comunale, proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia di Mirko Volpi”. Mirko è stato salutato anche dall’Asd Palosco, società calcistica dell’oratorio, dove il ragazzo aveva allenato i pulcini: “Perdiamo oggi un ragazzo straordinario. Ciao Mirko…”.







“Ragazzi come lui sono un dono. Un giovane umile e generoso”. Tanti poi i messaggi persone comuni. “Mirko Volpi aveva solo 20 anni come il mio figlio più grande, giocava a calcio e purtroppo è morto per arresto cardiaco davanti alla mamma! Stanno morendo troppi giovani per problemi cardiaci, qualcosa non va! Prego per lui e per la sua mamma”.



Tutto il paese è atteso al funerale. E c’è già una proposta “popolare”: dedicare un edificio sportivo a Mirko, che sia uno stadio, una palestra o altro legato allo sport. Mirko Volpi lascia nel dolore i genitori Rossana e Agostino e i fratelli (più grandi) Davide e Fabio: abitavano tutti insieme nella casa di famiglia in Via San Pietro.