Incredibile quanto avvenuto a Palma di Campania, nel Napoletano. Proprio nella notte tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio, una voragine si è aperta di fronte ad una abitazione in via San Nicola. Il cratere si è improvvisamente formato sull’asfalto e ha completamente inghiottito l’automobile che era lì parcheggiata.

Per rimuovere il mezzo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una gru grazie alla quale sono riusciti a recuperare l’auto e riportarla sulla strada. Solo per un caso fortuito non si contano né feriti né vittime. La famiglia residente nell’abitazione è stata evacuata per evitare ulteriori e drammatiche sorprese.

La voragine è di dimensioni piuttosto grandi, è larga infatti ben tre metri. Non appena tirata su l’automobile i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dove si è verificato il crollo della strada. Al momento non si conoscono le ragioni di quanto avvenuto, a tal proposito sono state avviate delle indagini.





Purtroppo non è la prima volta che capita una cosa del genere. A Casavatore, sempre provincia di Napoli, in corso Italia, pochi giorni prima del Natale 2021 un’altra voragine si è aperta. Anche in questo caso il cratere si è formato di notte. In quell’occasione, però, furono ben 15 le famiglie evacuate che furono costrette a riparare in un hotel.

In altre circostanze tra le cause di tali disagi si deve annoverare anche il maltempo. Nel 2019 tragedia sfiorata in Veneto, precisamente a Cavallino-Treporti, un paese del Veneziano. Una voragine enorme si aprì improvvisamente sulla strada e la carreggiata di via Pordelio fu inghiottita per 10 metri. Il giorno prima altra voragine stavolta sull’autostrada Torino-Piacenza, tra Asti e Villanova. Un automobilista riuscì solo per un soffio ad evitare di finirci dentro.