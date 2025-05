Sono passati undici anni esatti dalla scomparsa di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Cà Raffaello, piccolo borgo dell’Appennino tosco-romagnolo nel comune di Badia Tedalda. Era il primo maggio del 2014 quando la donna, 50 anni appena compiuti, uscì di casa nel pomeriggio dicendo di voler fare una passeggiata. In realtà aveva un appuntamento con Padre Gratien Alabi, viceparroco del paese, con cui aveva intrecciato una relazione segreta. Da quel momento, di Guerrina non si è saputo più nulla. L’inchiesta ha poi portato alla condanna del religioso congolese: per la giustizia penale è lui l’assassino, colpevole di omicidio e occultamento di cadavere, condannato a 25 anni di reclusione.

Tuttavia, mentre per i tribunali penali Guerrina è considerata vittima di un delitto e il suo assassino sta scontando la pena nel carcere di Opera a Milano, per l’anagrafe italiana la donna è ancora viva. Il suo nome continua a figurare tra i registri dei vivi perché non è mai stato rinvenuto il suo corpo e non è stata avviata la procedura per la dichiarazione di morte presunta. Una contraddizione che pesa sulla famiglia, ancora in attesa di una tomba su cui poter piangere. Il marito, Mirko Alessandrini, da anni lancia appelli disperati al frate condannato: “Ci dica almeno dove l’ha sepolta, così io e mio figlio avremo una tomba su cui piangere”, è la richiesta che rinnova anche oggi, a undici anni di distanza.

Guerrina Piscaglia, l’appello del marito dopo 11 anni

Il ritrovamento dei resti della donna, oltre ad avere un valore emotivo inestimabile per i familiari, sarebbe fondamentale anche sul piano amministrativo. Se il corpo di Guerrina venisse restituito, la procedura burocratica si semplificherebbe enormemente: basterebbe un certificato medico per certificare il decesso, evitando di ricorrere ai tempi lunghissimi previsti dalla legge per la morte presunta, che richiede almeno dieci anni dalla scomparsa. Eppure Padre Gratien, nonostante la condanna e i tanti elementi a suo carico ritenuti schiaccianti dai giudici, continua a proclamarsi innocente e a mantenere il silenzio su quanto accadde quel giorno.

Secondo la ricostruzione processuale, Guerrina sarebbe stata uccisa da Gratien in un momento di disperazione, forse per impedire che la relazione tra loro venisse resa pubblica. L’omicidio sarebbe avvenuto a mani nude, un gesto impulsivo dettato dalla paura. Da allora, il corpo della donna è stato nascosto e mai più ritrovato, mentre il sacerdote è stato riconosciuto colpevole anche per l’occultamento. Nel frattempo, Mirko e suo figlio – un ragazzo disabile ormai ventenne – hanno cercato di ricostruire una vita più a valle, a Sansepolcro. Qui, l’uomo lavora per la squadra di calcio locale, senza mai abbandonare il ruolo di assistente e punto di riferimento per il figlio.

Nonostante il tempo trascorso, la famiglia non ha ancora avviato l’iter per la morte presunta. Lo conferma l’avvocato Nicola Detti, che precisa come non ci siano beni da ereditare se non un conto corrente quasi vuoto. Ma la situazione potrebbe cambiare grazie a un’altra via giudiziaria: quella civile. È infatti in corso una causa contro il sacerdote e contro la Diocesi di Arezzo, nella quale la famiglia Piscaglia ha richiesto un risarcimento danni pari a un milione di euro. Un’eventuale vittoria in tribunale non restituirà Guerrina, ma potrebbe almeno restituire un po’ di giustizia e dignità a chi da undici anni convive con un’assenza che brucia ancora.