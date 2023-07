Uccide il figlio e si toglie la vita. È questa l’ipotesi choc dopo il ritrovamento choc di due cadaveri in provincia di Benevento. Un omicidio-suicidio, è questo quello che sospettano gli inquirenti. Siamo precisamente a San Marco dei Cavoti: qui sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due uomini: uno di 73 anni e l’altro di 39. Sembra che quelli che sono stati trovati siano in realtà padre e figlio, precisamente Franco De Corso e suo figlio Alessandro. I cadaveri dei due sono stati rinvenuti in contrada Catapano, poco distante dal cimitero comunale. Da quello che racconta la stampa locale, sembra che Alessandro, il figlio, sia stato freddato da un colpo d’arma da fuoco al torace.

Il giovane è stato trovato riverso davanti ad un capannone. Qualche metro più in là, all’interno del capannone stesso, gli inquirenti hanno poi trovato il padre, ma con un colpo alla testa. Chiaramente sul posto sono intervenuti subito le forze dell’ordine che hanno chiamato il magistrato di turno e ora sono impegnati nelle indagini per cercare di capire cosa sia successo ai due.





“La comunità è sotto choc”, ha poco dopo commentato il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino. “Parliamo di una famiglia tranquilla, di lavoratori. Il padre aveva lasciato il lavoro da poco per andare in pensione. Davvero non c’era alcun segnale che lasciasse presagire quanto accaduto”. Nessuno riesce a spiegarsi le motivazioni che potrebbero aver indotto il padre a commettere un gesto tanto efferato prima sul figlio 39enne e poi su sé stesso.

Nessuna pista è stata ancora confermata, tuttavia, come dicevano all’inizio, secondo le autorità l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Alessandro, il figlio di Franco, era un operaio nel settore eolico. Secondo le forza dell’ordine quindi, sarebbe stato proprio il padre, Franco De Corso, un ex camionista da poco in pensione, a premere il grilletto.

“Perché?”, si chiede la comunità sotto choc. Cosa nascondeva al figlio e perché un gesto tanto estremo quanto terribile? Domande che probabilmente troveranno una risposta solo nei prossimi giorni, forse mai.

