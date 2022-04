Scoperta choc nella cabina telefonica, l’allarme lanciato da un passante: carabinieri e 118 sul posto

Orrendo ritrovamento a Padova. Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato oggi, martedì 12 aprile, all’interno di una cabina telefonica nel parco Bachelet a Busa di Vigonza, nel padovano. Erano circa le 13 e 30. Con ogni probabilità la vittima è stata strangolata con il cavo della cornetta.

È stato un passante a scoprire il cadavere di quest’uomo che è di nazionalità straniera. Subito ha chiamato le forze dell’ordine. Stava passeggiando nel parco quando si è accorto della presenza di un corpo dentro la cabina. L’uomo aveva il cavo del telefono attorno al collo.





Sul posto sono arrivati sia i carabinieri di Vigonza che il personale del Servizio di Urgenza e Emergenza Medica. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’identificazione non è ancora stata completata. Ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un indiano o un bengalese che era stato visto recentemente in zona.

Al momento nessuna pista è stata esclusa. Perfino quella, piuttosto remota a dir la verità, del suicidio. A quanto pare sul corpo dell’uomo ritrovato senza vita non ci sono segni di colluttazione. Le cause del decesso sono ignote.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche gli agenti della polizia locale. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

