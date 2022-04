“Aveva compiuto 20 anni da poco”. Una vita spezzata in strada, Paola muore prima della serata con le amiche

Padova, tragico incidente sulla strada proviciale 22 “Commerciale”. Uno scontro violentissimo e per Paola Zonta nulla da fare. La giovane donna, 20 anni, viaggiava alla guida della sua Fiant Punto quando è avvenuto l’impatto con un autocarro Iveco. Paola era molto conosciuta e stimata a Cittadella, cittadina di residenza.

La dolorosa notizia della morte di Paola Zonta lascia un’intera comunità sotto choc. La 20enne era molto conosciuta a Cittadella, sopratutto per la sua assidua e sentita attività di catechismo presso la parrocchia di Santa Maria, per cui faceva anche l’animatrice durante il Grest estivo.





Non sono ancora note le cause che avrebbero portato allo scontro letale. Al momento si apprende che il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30 lungo la strada che collega Camposampiero a Cittadella. Il navigatore sulla Fiat Punto di Paola Zonta era impostato con le coordinate del locale che la ventenne stava raggiungendo per incontrarsi con le amiche.

Paola Zonta è stata estratta dalle lamiere del mezzo da parte delle squadre dei Vigili del fuoco, ma il suo cuore aveva già smesso di battere. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per i rilievi del caso che hanno prontamente chiuso la strada al traffico, con conseguenti ripercussioni per il traffico nell’area limitrofa.

Resta illeso l’autista alla guida del camion. L’intera comunità di Cittadella piange la morte di Paola Zonta che solo da pochi giorni aveva festeggiato i suoi 20 anni. Paola lascia il padre Giorgio e la madre Antonia – accorsi sul luogo dell’incidente – oltre alla sorella primogenita Elena e al fratello Gabriele.

