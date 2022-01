Malore in bici, Giovanni muore sotto gli occhi dei passanti. Inutile l’intervento dei medici del 118

Un malore improvviso e la vita di Giovanni Galetto si è spenta all’improvviso. Aveva 58 anni, è stato tradito da un malore mentre era in sella alla sua bici. È successo oggi 26 gennaio a Ospedaletto Euganeo nel padovano. A quanto si apprende l’uomo, molto conosciuto e stimato in paese, si sarebbe accasciato all’improvviso mentre percorreva un tratto di strada sul ciglio della strada. Immediatamente sono partiti i soccorsi. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco e il personale medico del Suem 118.



I sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di Giovanni Galeto. Gli agenti fin da subito hanno escluso la complicità di terzi. Il cinquantottenne è caduto autonomamente stroncato da un malessere che non gli ha dato scampo. A rendere più drammatico l’accaduto il fatto che la caduta sia a avvenuta di fronte a numerose persone in pieno centro lasciando un senso di dolore e di vuote tra tutti coloro che conoscevano la vittima.



A quanto si apprende la slama di Giovanni Galeto è stata messa a disposizione della famiglia per le esequie. La causa più probabile del decesso potrebbe essere un infarto. L’infarto fulminante è una grave forma di attacco di cuore, che – a seguito dell’ostruzione di una delle due coronarie principali – interessa un’area estesa di tessuto muscolare cardiaco; da ciò deriva un’alta probabilità di morte improvvisa della persona colpita.







In genere, a causare gli episodi di infarto fulminante è un embolo derivante da un trombo o un ateroma; più raramente, è uno spasmo coronarico dovuto, per esempio, all’uso di droghe quali cocaina, anfetamine o metanfetamine. I sintomi dell’infarto fulminante insorgono in maniera repentina e, di solito, consistono in: dolore al petto.



E ancora: senso di stordimento, vertigini, sudorazione, fiato corto, nausea, vomito, senso d’ansia travolgente ecc. Data la velocità con cui può dar luogo a complicanze fatali per il paziente, l’infarto fulminante richiede una diagnosi e un trattamento immediati.