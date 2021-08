Tragedia a Porto Viro, comune italiano di 13mila abitanti della provincia di Rovigo in Veneto, per la morte di un bambino di cinque anni e mezzo. Giacomo Lionello, figlio di Chiara e Pierluigi, residenti a Contarina, è morto nella notte tra domenica e lunedì mattina presto. Il bambino si era sentito male proprio nella mattinata di domenica.

Il bambino è morto dopo una serie di visite in vari ospedali per problemi respiratori. Risultato negativo al tampone per il Covid 19. Nell’ultima settimana i genitori avevano portato il figlio Giacomo Lionello e sottoposto a visite all’ospedale di Adria prima e a quello di Chioggia poi fino ad arrivare al reparto pediatrico di Padova dove il suo cuore ha smesso di battere.

Giacomo muore a 5 anni a Padova dopo aver girato gli ospedali di Adria e ChioggiaGiacomo muore a 5 anni a Padova dopo aver girato gli ospedali di Adria e Chioggia. I primi problemi sono arrivati quando Giacomo ha iniziato a vomitare e per questo motivo i genitori hanno deciso di portare il figlio all’ospedale di Adria, da cui era stato poi dimesso. Quindi la decisione di portarlo al nosocomio di Chioggia, dove era stato curato e monitorato per una sintomatologia gastroenterica.





A tarda sera le condizioni di Giacomo Lionello sono peggiorate e un serata ha avuto un primo attacco di cuore. A quel punto i medici hanno deciso il trasferimento all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, dove è morto nella notte tra domenica e lunedì. È stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle esatte cause del decesso.

La parrocchia di San Pio X di Taglio di Donada ha organizzato un momento di preghiera martedì 24 agosto, alle ore 21 per tutti coloro che vorranno stringersi ai genitori del piccolo Giacomo, distrutti dalla morte del loro unico figlio.