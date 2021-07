Padova, incidente letale lungo la strada provinciale 86, in località Finale, nel territorio del comune di Villa Estense. Si chiamava Giacomo Berto, il 28enne padovano che aveva da poco inaugurato la nuova attività. Un’intera comunità sotto choc dopo aver appreso la notizia del decesso. Una serata di festeggiamenti per Giacomo, poi la tragedia.

Per Giacomo Berto avrebbe rappresentato una nuova occasione. Il giovane 28enne padovano aveva da poco concluso i festeggiamenti di inaugurazione della nuova attività, quando alla guida dell’auto, una Mito, sulla strada di ritorno verso casa, è andato incontro alla morte.

L’incidente è avvenuto poche centinaia di metri da casa, quando Giacomo ha del tutto perso il controllo del mezzo. Da una prima ricostruzione, si apprende che l’auto, finita fuori strada, ha violentemente impattato contro un palo dell’illuminazione, per poi capovolgersi nella cunetta a bordo carreggiata.





Giacomo è rimasto dunque intrappolato nel mezzo e nonostante il pronto intervento dei soccorsi, accorsi in seguito all’allarme dato dai passanti, per il 28enne nulla da fare. Giacomo Berto “non ha potuto raccogliere il frutto di tanti sacrifici che aveva fatto”, racconta l’amico e socio che con lui aveva appena inaugurato il locale.

“La sua famiglia mi ha chiesto di non mollare il locale” ha aggiunto ancora l’amico e socio Edoardo Lissandrin: “Era il nostro sogno, andrò avanti anche per Giacomo”. Una volta estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, Giacomo è stato trasportato in codice rosso verso l’ospedale di Monselice, ma poco dopo l’arrivo il suo cuore ha smesso di battere.