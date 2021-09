Prende di nascosto la moto di un amico nel cuore della notte. Poi la tragedia, Filippo muore a soli 17 anni

Padova, tragedia lungo via don Bosco a Selvazzano. A perdere la vita Filippo Alberto Contin, 17enne originario di Padova, a bordo di una moto 125 presa di nascosto da un amico. L’impatto contro il palo della luce è stato inevitabile, e questo perché il giovane ragazzo non aveva alcuna esperienza con il mezzo nè la patente per guidarlo.

Filippo pare abbia preso le chiavi della moto di un amico di nascosto e nel cuore della notte, solo per andare a cercare il telefonino. Purtroppo il ragazzo, che abitava con i genitori nel quartiere Cave di Padova e calciatore negli juniores dell’Usma Caselle da 2 anni, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare violentemente contro un palo della luce.

A lanciare l’allarme un automobilista di passaggio che ha permesso ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente e soccorrere così il ragazzo. Gravi fin da subito le lesioni sul corpo di Filippo, trasportato in codice rosso presso la struttura ospedaliera.





Purtroppo per il 17enne nulla da fare. A causa dell’incidente il corpo versava fin da subito in una grave emorragia a fegato e milza. Necessaria e immediata l’operazione chirurgica per salvare la vita al ragazzo, ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre alle 8 del mattino.

Una notizia che ha sconvolto tutti e un vuoto incolmabile nella vita dei genitori e amici: “Lascia un vuoto enorme era tutto pronto per ricominciare il campionato sabato, i genitori non vedevano l’ora di tornare a fare il tifo e i ragazzi erano molto carichi, questa disgrazia ci segnerà per sempre”, queste le parole del presidente della società sportiva.