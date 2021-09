Tragedia all’interno dello store Decathlon, donna trovata morta nel camerino: disposta l’autopsia

Tragedia all’interno di un punto vendita della catena Decathlon a Padova. Una donna è stata trovata morta all’interno di un camerino. 50 anni, sul corpo di Mariella Sato, di Cadoneghe, in Veneto, è stata disposta l’autopsia. La scoperta ieri sera, 22 settembre alla fine della giornata di lavoro. Sono stati i vigilantes a trovare il corpo della poveretta. A quanto si apprende la donna era entrata della stanza di prova per indossare degli indumenti e si era chiusa dentro.



Insospettiti, alcuni clienti hanno provato a bussare senza ricevere una risposta. Da lì, sembra che alcuni tra loro abbiano avvertito il servizio di vigilanza. Pochi minuti dopo il camerino è stato forzato e il corpo della donna è stato trovato riverso a terra.

Immediata da parte del personale della Decatholon, era stata la chiamata al 118 e la polizia. Ma i medici arrivati sul posto non hanno potuto far nulla per rianimare la 50enne. Gli agenti hanno invece raccolto le informazioni necessarie e poi ha contattato il pubblico ministero di turno.







Dall’esame fatto dal medico legale della polizia, scrive il Corriere della Sera, è apparso chiaro che la 50enne era stata colta da infarto mentre stava provando i vestiti, il medico legale si è messo subito in contatto anche con il medico di famiglia che ha confermato il quadro compromesso della salute della donna.





La procura, come detto, è stata informata sui fatti e ha coordinato gli accertamenti, verrà disposta l’autopsia anche se il quadro clinico della donna, a detta del medico di base, la posizionava nella categoria di persone a forte rischio infarto.