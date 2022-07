Tragedia nel Comune di Stanghella, il corpo ritrovato dai vigili del fuoco dopo l’allarme dei genitori. La piccola si era allontanata da un cortile dove stava giocando. Una bambina di quasi 3 anni è morta annegata in un canale nel Comune di Stanghella, in provincia di Padova.

Bambina di 3 anni morta affogata. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e la bimba era in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata.





Bambina di 3 anni morta annegata nelle acque del fiume

Sono stati i genitori, dopo pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco. Affane Yakout, questo il nome della bambina. Il ritrovamento del cadavere della bambina è avvenuto intorno alle ore 20 nel canale Gorzone dopo ore di allarme ed estenuanti ricerche.

Un tragico ritrovamento, come si diceva, quando il cadavere della bambina è stato visto galleggiare nel canale d’irrigazione che prende acqua dal fiume Gorzone non troppo distante dall’abitazione di via Canaletta inferiore.

Stando alle prime ricostruzioni sulla tragedia, la prima ipotesi avanzata dagli inquirenti resta quella di una morte per annegamento. Probabilmente la bambina sarebbe scivolata nelle acque senza aver trovato le forze per riemergere in superficie.

Choc in città, 26enne accoltellato fuori da un locale: è morto in ospedale