Gravissimo incidente stradale: auto finisce nel canale, morti padre e figlio

Terribile incidente stradale a Orzinuovi, morti padre e figlio. Lo schianto poco dopo le 20 di ieri sera lungo via Francesca a Orzinuovi, in direzione di Roccafranca. Per cause ancora da accertare, forse la nebbia molto fitta che interessava il tratto autostradale in quel momento, è uscita di strada finendo in un canale. A lanciare l’allarme, sembra, alcuni automobilisti in transito. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori. L’uomo, un 50enne, era già morto annegato.



Il cuore del figlio, invece, batteva ancora: estratto dalle lamiere dai militari e portato sul ciglio della strada, è stato rianimato e portato in condizioni disperate all’ospedale di Chiari, non lontano da Orzinuovi, dov’è spirato poco dopo il ricovero. L’identità delle vittime non è stata ancora resa nota, per ora si sa che la famiglia era di origine africana.



Per un tragico scherzo del destino l’incidente si verifica ad un anno esatto di distanza da un altro che scosse le strade di Orzinuovi. Era il 19 dicembre 2020 quanto un’auto era volata fuori strada, all’altezza della discoteca Wikiki, schiantandosi contro gli alberi. Mancavano una manciata di minuti alle 15 quando il conducente aveva perso il controllo.







Per due ragazzi, Lorenzo Adamo e Alberto Magarini, entrami di Soncino, rispettivamente di 24 e 25 anni, non c’era stato nulla da fare. Una terza persona, una ragazza di 21 anni, cremasca, era stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso in gravi condizioni. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Soncino e di Crema. In funerali di padre e figlio rimasti coinvolti nello schianto di Orzinuovi non è ancora stato deciso.



Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Nelle ore precedenti aveva perso la vita Luigi Mazzeo in seguito ad un terribile sinistro che non gli ha lasciato alcuno scampo. L’uomo aveva 41 anni ed era scomparso nel paese campano di Paduli, situato in provincia di Benevento. Gravissima la dinamica dell’incidente, che si è portato via per sempre il 41enne, che era sposato ed aveva anche quattro figli.