Ragazzo di 21 anni trovato morto a scuola. È giallo su quanto avvenuto in una scuola a Roma in via Trionfale 7333. Nella mattinata di oggi, lunedì 23 gennaio, intorno alle 11 e 15 un impiegato dell’istituto ha trovato il corpo senza vita di un giovane di 21 anni. Sul posto sono subito accorsi le volanti della Polizia, gli agenti dei commissariati Primavalle e Monte Mario e la Squadra mobile.

Il cadavere presenta sulla testa una ferita lacerocontusa. Forse il corpo si trovava lì già da diverse ore rispetto al momento del ritrovamento. In base alle prime informazioni il giovane, identificato dalla polizia, è stato trovato morto nei pressi della recinzione dell’Istituto Scolastico Trionfale, nota come scuola Nazario Sauro.

Il giallo del giovane di 21 anni trovato senza vita

Al momento non si esclude nessuna pista. È mistero su quanto possa essere avvenuto nella scuola dove è stato ritrovato il corpo senza vita del ventunenne. Si aspettano i risultati dell’esame autoptico, che sarà eseguito al policlinico Gemelli, per stabilire orario e cause del decesso.

Da chiarire soprattuto c’è la compatibilità o meno delle ferite alla testa con una caduta oppure un’aggressione. La polizia non esclude, infatti, l’ipotesi dell’omicidio. Intanto si è scoperto che l’uomo non avrebbe nulla a che fare con la scuola.

C’è da capire se e come il giovane sia entrato nell’istituto o se sia stato portato lì da qualcuno. Vicino al cadavere non sono stati trovati documenti. A dare una svolta alle indagini potrebbero essere le immagini delle telecamere della zona che sono state acquisite.

