Orrore in villa, il corpo di Giuseppina coperto di tagli e lividi. La terribile scoperta della figlia: cosa è successo

Tragedia in un’abitazione di Istia d’Ombrone, frazione di Grosseto, in Toscana. Una donna di 76 anni, Giuseppina De Francesco è stata trovata morta nella sua abitazione di via di Circonvallazione. La scoperta è stata la figlia della coppia che è stata trasportata all’ospedale di Grosseto sotto choc, dove ora si trova osservazione.

Sul caso è intervenuto il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna, che ai giornalisti riuniti fuori dall’abitazione ha detto che si ratta di un caso di “morte violenta”. Sconvolgente la scena che la figlia della donna si è trovata davanti quando è rientrata in casa.

Trovata morta in una villa a Grosseto, la figlia in stato di choc

Sul corpo della 76enne sono infatti stati trovati tagli, ferite e lividi. Questi elementi fanno propendere a una colluttazione o a un pestaggio avvenuto con qualcuno. Sul luogo sono intervenuti i poliziotti della scientifica, i quali ora dovranno eseguire nuovi accertamenti ed esami per capire la dinamica della morte della donna.

Inoltre sul corpo della vittima, Giuseppina De Francesco, 76 anni, sarà eseguito l’esame autoptico per scoprire la causa del decesso. L’omicidio della donna è avvenuto a Istia d’Ombrone, in provincia di Grosseto, nella villa dove la figlia della De Francesco, 50 anni, vive sola. La donna abitava invece in centro a Grosseto insieme al marito, notaio in pensione di 81 anni. La coppia ha un’altro figlio, 52 anni.

Come riporta La Nazione, ora i carabinieri della stazione di Grosseto si stanno concentrando sugli ultimi spostamenti di Giuseppina De Francesco, cercando anche di mettersi in contatto con gli altri familiari. Come detto, la figlia che ha scoperto il cadavere della madre si è sentita male ed è stata ricoverata all’ospedale di Grosseto in stato di choc.