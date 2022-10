Oroscopo 2023, il segno baciato dallo fortuna. Ci si appresta come ogni anno a conoscere cosa riveleranno per tutti noi le stelle. Senza alcun dubbio tra i segni zodiacali che competono per ricevere il bacio della dea fortuna, ecco a chi spetterà il primo posto.

Oroscopo 2023, il segno fortunato è quello della Bilancia, soprattutto per quanto riguarda denaro e successo. A riferirlo gli esperti astrologi già pronti a scrutare le stelle e rivelare cosa ci attenderà in vista del nuovo anno. I nati sotto il segno della Bilancia gioiranno dunque alla notizia di sapere di essere proprio loro i ‘prescelti’ dalla dea fortuna.

Oroscopo 2023, il segno fortunato: primo posto ai nati sotto il segno della Bilancia

Bilancia al primo posto, dunque, ma non solo, perché stando a quanto riferito sempre dagli esperti un altro segno sarebbe pronto a cavalcare la cresta dell’onda del successo per questo 2023 che stravolgerà in meglio i loro progetti: stiamo parlando proprio degli scorpioncini.

Un 2023 fortunato anche per i nati sotto il segno dello Scorpione, dunque, che con ogni probabilità saranno messi nelle condizioni di affrontare nuove avventure e persino viaggi all’estero per poter conseguire un successo soprattutto in ambito professionale e perché no, conoscere qualche agio e ricchezza in più. Ma se credete che la lista sia terminata qui, vi sbagliate di grosso.

All’appello mancherebbero ancora altri due segno zodiacali e sono quelli del Leone e dei Gemelli. Leoncini dunque state molto attenti alle proposte che riceverete perché l’anno giusto per conseguire un’importante promozione potrebbe essere proprio il 2023.

Per i Gemelli, invece, la scelta sembra cadere non solo in ambito lavorativo ma anche in quello sentimentale. I nati sotto il segno dei Gemelli si troveranno a competere anche con i Toro.Per le questioni di cuore più significative entrambi i segni potranno vedere realizzarsi un sogno su cui fino a questo momento avevano speso energie e speranze. Nulla è stato sprecato: il 2023 darà i frutti tanto attesi.