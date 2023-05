Un’immane tragedia ha sconvolto un’intera famiglia. Ornella Saiu è stata uccisa in modo terribile nelle scorse ore e la notizia si è subito diffusa dappertutto. La donna aveva 40 anni e lavorava come barista. L’accaduto ha sconvolto tutti, infatti la vittima è stata avvicinata da una persona ed è stata freddata improvvisamente. Infatti, contro di lei è stato esploso un colpo di pistola, che purtroppo non le ha dato nessuna speranza di sopravvivenza.

Ornella Saiu è morta quindi praticamente sul colpo ed è stata uccisa proprio sul posto di lavoro. Si trovava all’interno dell’attività commerciale e da un momento all’altro è arrivata una moto con a bordo un uomo, che ha deciso di toglierle la vita. Il proiettile l’ha centrata in testa e quindi il decesso è stato istantaneo. Inutile l’intervento dei soccorsi, che hanno potuto solo confermare la sua scomparsa.

Ornella Saiu è stata uccis a 40 anni: fatale un colpo di pistola

I fatti si sono verificati in Messico, precisamente a Playa del Carmen, una zona marina dello Yucatan. Ornella Saiu, che sarebbe stata uccisa da un uomo che lei pare conoscesse, si era recata nello stato dell’America del Nord quando aveva solamente 20 anni. Era originaria della Sardegna. Il giornale Reforma ha anche aggiunto un altro dettaglio prezioso, ovvero che il presunto omicida avrebbe lavorato nello stesso bar della vittima, ovvero il Café Sabrina 48.

Altri giornali messicani hanno anche fatto sapere che la 40enne aveva un figlio di 18 anni, ora rimasto orfano visto che il suo papà era già deceduto anni fa. Il console onorario d’Italia, Italo Sampablo Lauro, ha dichiarato: “Ornella era di Playa d’adozione, vedeva questa città come sua e un sicario ha messo fine alla sua vita e alle speranze di tanti abitanti di Playa. Abbiamo chiesto alle autorità competenti che questo orribile crimine non rimanga impunito”.

Secondo quanto è stato riportato ancora, l’assassino non ha nemmeno aperto bocca. Quindi, senza dire alcuna frase, ha preso la decisione di ammazzare Ornella e di lasciare sgomenti il Messico e anche l’Italia.