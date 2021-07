È finita la speranza di ritrovare vivo Oreste Fontaniello, il pensionato di 76 anni di Nocelleto, una frazione di Carinola, in provincia di Caserta, scomparso in bici il 25 giugno scorso. L’anziano è stato ritrovato oggi purtroppo senza vita. A fare la tragica scoperta, i sommozzatori dei vigili del Fuoco di Napoli che hanno ritrovato il corpo nel lago di Falciano, nel casertano.

Da quello che si è potuto vedere sul posto, ad un primo esame esterno il corpo non presentava ferite. Successivamente la salma di Oreste Fontaniello è stata portata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia che potrà fornire ulteriori elementi per capire la causa della morte e ricostruire cosa possa essere accaduto.

Oreste Fontaniello, secondo le prime ricostruzioni, era uscito di casa per andare a controllare un suo appezzamento di terra, ma non ha fatto più ritorno a casa. Il corpo ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Purtroppo, dopo 13 giorni di affannose ricerche, il corpo è stato ritrovato oggi senza vita.





Oreste Fontaniello, il ritrovamento

Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli a ritrovare il corpo di Oreste Fontaniello, che si era arenato sulla riva ed era ormai in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche i vigili del fuoco di Caserta, del distaccamento di Teano, che con una gru hanno riportato la salma a terra, e altri nuclei specializzati nelle ricerche di persone scomparse come il nucleo elicotteri.

Ma non solo, alla ricerca di Oreste Fontaniello, anche il nucleo cinofili ed il nucleo T.A.S. ( topografia applicata al soccorso). Presenti anche i carabinieri. Il 76enne è stato poi identificato grazie all’abbigliamento segnalato al momento della scomparsa. L’uomo era stato visto l’ultima volta a bordo di una bicicletta bianca e indossava una camicia a fantasia con maniche lunghe, jeans, stivali di gomma marroni e un cappello verde.