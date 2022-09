Ora solare 2022, ecco quando dovremo spostare le lancette degli orologi (forse per l’ultima volta)

Ora solare 2022: Il sole cala prima, il caldo accenna a diminuire, l’estate sbadiglia e lentamente si spegne. Si avvicina l’inverno. Quando cambia l’ora nel 2022 in Italia? Il passaggio all’inverno ogni anno viene segnato quasi ritualmente dal cambio dell’ora.

Quest’anno, l’ora solare tornerà in vigore nella notte fra Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2022, quando dovremo portare le lancette un’ora indietro, dalle 3 alle 2. Si guadagnerà così un’ora di sonno, ma anche e soprattutto di luce. In questo modo, infatti, si avrà un’ora di luce in più la mattina, a discapito del pomeriggio, quando farà buio prima. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend del mese di marzo 2023 (tra sabato 25 domenica 26 Marzo 2023) quando torneremo a spostare in avanti le lancette.

Ma andrà davvero così? Quest’anno 2022 la crisi energetica e l’impennata dei prezzi dell’energia potrebbero portare all’estensione dell’ora legale a tutto l’anno, come proposto al governo Draghi dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima), come abbiamo spiegato qui. L’abolizione del cambio dell’ora legale a quella solare consentirebbe infatti un forte risparmio sul caro bolletta di famiglie ed imprese.

