Ora solare 2021, ecco quando dobbiamo spostare le lancette degli orologi

Ci siamo, a fine mese passeremo, come di consueto, all’ora solare. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate indietro di 60 minuti, dalle 03 alle 02, e si guadagnerà così un’ora di sonno. Tutto accadrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Ma non è soltanto una questione di ‘sonno’, ma anche e soprattutto di luce. In questo modo infatti, si avrà un’ora di luce in più la mattina a discapito però del pomeriggio, quando farà buio prima.

Come ricorderete, l’Europa doveva mettere fine al passaggio stagionale tra ora legale e ora solare, ma almeno per ora tutto è fermo. A Bruxelles, infatti, la proposta legislativa della precedente commissione Junker è in stallo al Consiglio dell’Unione europea, dove gli Stati non hanno ancora trovato un accordo. Poi, come qualcuno avrà letto, è arrivata la Commissione Von der Leyen, poi la pandemia che travolto tutto, e la questione sembra essere stata accantonata.

Ora solare, la proposta dell’UE

La proposta si basava sullo studio della Commissione sui danni alla salute psico-fisica provocati dal cambio tra ora legale e ora solare e sottolineato la scarsa rilevanza in termini di risparmio energetico del cambio. Questa spinta popolare, insieme alle dichiarazioni di Juncker, aveva attirato le critiche della stampa che aveva tacciato di populismo l’iniziativa della Commissione.





I paesi europei – si era detto a corredo della presentazione della proposta – hanno introdotto disposizioni sull’ora legale nel secolo scorso per risparmiare energia, in particolare in tempo di guerra o durante la crisi petrolifera degli anni ’70, ma ora non ha più motivo di esistere. Nell’ambito del cambio stagionale dell’ora, invece, la decisione di mantenere l’ora legale e far cessare l’ora solare non porterebbe alcun vantaggio ai paesi del Nord che registrano già molte ore di luce.

Per ovviare al problema la Commissione aveva proposto ai paesi di scegliere quale orario adottare. Per quanto ci riguarda, l’ora solare che partirà il 31 ottobre 2021, resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo 2022, ovvero fino alla notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando si rifarà il cambio.