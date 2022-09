Al passaggio dall’ora legale a quella solare manca oltre un mese: infatti quest’anno ci sarà nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Il dibattito tra i pro e i contro riguardo questa modifica introdotta dall’uomo si arricchisce soprattutto in vista delle elezioni del 25 settembre. La Società italiana di medicina ambientale (Sima), infatti, ha chiesto al Governo di istituire l’ora legale tutto l’anno stimando un risparmio sulla bolletta energetica nazionale di circa 500 milioni di euro, che secondo Terna potrebbe diventare di 1,8 miliardi.

Insomma l’abolizione del regime “ora legale – ora solare” potrebbe essere non solo una soluzione al rincaro delle bollette, ma ha anche dei fondamenti di carattere scientifico: “Dal punto di vista dello studioso del sonno questa decisione sarebbe la benvenuta perché rimuove due fattori negativi: l’alterazione circadiana di un’ora, che si verifica sia nel passaggio all’ora legale sia in quello all’ora solare. Nel primo, quello primaverile, perdiamo però anche l’ora di sonno”, spiega il professor Luigi De Gennaro, ordinario di Psicobiologia alla facoltà di Medicina e Psicologia dell’università La Sapienza di Roma.





Ora legale tutto l’anno, la proposta per risparmiare energia

Il tema sull’ora legale tutto l’anno riguarda i partiti in vista delle elezioni. Mentre il governo mette a punto un piano di risparmio del gas in vista dell’inverno, i partiti in campagna elettorale sostengono l’idea. L’Europa non si opporrebbe al cambiamento: già nel 2019 il Parlamento europeo aveva approvato l’abolizione dell’obbligo di cambio dell’ora due volte all’anno per gli Stati membri, dopo che una consultazione pubblica del 2018 aveva visto una netta prevalenza (84%) dei voti a favore del provvedimento.

Secondo Pd, Forza Italia e Italia Viva eliminare il passaggio all’ora solare potrebbe essere un ulteriore tassello nella strategia di riduzione della domanda di energia che il Paese dovrà mettere in pratica nei prossimi mesi. Angelo Bonelli, il coportavoce nazionale di Europa Verde, ritiene che occorre “avviare subito una sperimentazione in tal senso in Italia”. Meno entusiasta la Lega: il responsabile energia Paolo Arrigoni avverte che “se si guadagna in termini di risparmio energetico la sera, si perde al mattino”, per cui “probabilmente la soluzione sarà non di stabilizzarla per sempre ma di prorogarla per qualche mese o qualche settimana”.

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, ha effettuato delle stime che confermano le possibilità di risparmio. A marzo la società prevedeva che nei 7 mesi in cui sarebbe stata in vigore l’ora legale l’Italia avrebbe risparmiato oltre 190 milioni grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora. Vista l’esplosione dei prezzi registrata nelle ultime settimane, la cifra risulta ora decisamente sottostimata.

