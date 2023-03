“Ecco quando scatta in Italia”. Ora legale 2023, come spostare le lancette dei nostri orologi

Siete pronti a spostare le lancette dei vostri orologi? Accadrà il prossimo weekend, precisamente la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Parliamo della famosa ora legale, quella tanto richiesta al governo dall’Europa che chiede un’adozione annuale. Una sorta di “ora legale permanente”. Chiaramente l’Unione Europea a riguardo ha lasciato estrema discrezionalità ad ogni nazione. Da quello che dicono gli studiosi, un’ora legale permanente darebbe modo allo Stato Membro di risparmiare sia a livello economico che ambientale.

Ma non solo, secondo gli esperti europei si avrebbe anche un miglioramento dello stato di salute collettivo. A richiedere questa manovra al governo attuale è anche la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che assieme a Consumerismo No profit ha avviato una petizione online (con oltre 280mila firme già raccolte) per spingere l’esecutivo a mantenere in vigore l’ora legale tutto l’anno.

Ora legale, ecco quando spostare gli orologi

Alessandro Miani, il presidente di Sima ha dichiarato a riguardo: “A partire dal 26 marzo sarà possibile sfruttare un’ora di luce in più nelle ore serali, con conseguente riduzione dei consumi energetici da parte di famiglie e imprese ed evidenti risparmi in bolletta. Solo nel 2023 l’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe nel nostro paese, sulla base delle attuali tariffe elettriche, risparmi diretti in bolletta per 382 milioni di euro”.

E ancora: “Grazie a minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh. Risparmio che salirebbe qualora nel corso dell’anno le tariffe elettriche dovessero subire incrementi. Un massiccio taglio alle emissioni climalteranti pari a 200.000 tonnellate di CO2 in meno, equivalenti a quella assorbita piantando dai 2 ai 6 milioni di nuovi alberi, con benefici per la salute umana e planetaria”.

Per il momento nessuna risoluzione da parte del Governo Meloni, non ci resta quindi che attendere la notte di sabato per portare le lancette dalle 2:00 alle 3:00. Lo spostamento, come di consueto, dovrà essere sempre di un’ora in avanti. Chissà se nei prossimi anni smetteremo di farlo e resterà sempre l’ora legale.

