Ora legale 2025, finalmente più luce: quando torna quest’anno

Con l’arrivo della primavera, torna anche il consueto passaggio all’ora legale. Tra poco più di un mese, le lancette degli orologi verranno spostate un’ora avanti, segnando l’inizio di giornate più lunghe e luminose. Tuttavia, il dibattito su vantaggi e svantaggi di questa convenzione rimane acceso tra chi la considera un’opportunità per risparmiare energia e chi, invece, preferirebbe mantenere l’ora solare durante tutto l’anno.

Con l’ora legale, l’alba e il tramonto avverranno un’ora più tardi. Il primo giorno di applicazione, il tramonto sarà alle 19:35, mentre con il passare delle settimane le giornate si allungheranno ulteriormente: fine aprile, il sole tramonterà alle 20; fine maggio, il tramonto sarà alle 20:35; fine giugno, le giornate si allungheranno fino a 20:48. Le ore di luce prolungate accompagneranno gli italiani fino al prossimo autunno, quando si tornerà all’ora solare.

Ora legale 2025, quando torna quest’anno

In alcuni paesi, l’ora solare è stata definitivamente abolita, lasciando in vigore l’ora legale per tutto l’anno. L’Italia, per ora, continua ad adottare il sistema del doppio orario, mantenendo il passaggio stagionale. Resta da vedere se in futuro si arriverà a una decisione definitiva su questo tema che, anno dopo anno, continua a dividere opinione pubblica e istituzioni.

L’ora legale 2025 entrerà ufficialmente in vigore nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Alle 2 di notte, le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo cambiamento ci farà perdere un’ora di sonno, ma in compenso garantirà più luce nelle ore serali. L’adozione dell’ora legale ha effetti diretti sul sistema energetico, con un minore consumo di elettricità, riducendo l’impatto ambientale. Secondo le stime, questa misura ha consentito di evitare l’emissione di circa 180mila tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

Tuttavia, ogni anno l’ora legale è oggetto di critiche, soprattutto per le possibili conseguenze sulla salute. Alcuni studi suggeriscono che l’alterazione del ritmo circadiano possa causare disturbi del sonno, affaticamento e difficoltà di adattamento, specialmente nei primi giorni successivi al cambio d’orario.