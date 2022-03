Torna l’ora legale in Italia. Lancette in avanti, un’ora in meno di sonno ma un’ora di luce naturale in più. Per molti dispositivi elettronici come smartphone, pc e tablet l’aggiornamento avverrà in modo automatico.

Nel 2021 l’Italia ha stabilito che lascerà in vigore questo sistema, con l’alternanza tra ora legale e solare a marzo e ottobre di ogni anno. Il cambio dell’ora arriva praticamente insieme alla primavera, permettendoci anche di risparmiare sui consumi, che di questi tempi non è un fatto da sottovalutare, anzi. Nel 2018 infatti il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a rivedere la direttiva proponendo di abolire il passaggio dall’ora solare a quella legale in tutta Europa e mantenere solo l’ora legale.

Ora legale 2022, quando spostare le lancette dell’orologio

Era stata avviata anche una consultazione online per conoscere l’opinione dei cittadini europei, che avevano votato per il cambio. Nel novembre 2019 il governo Conte bis ha deciso di mantenere il doppio orario, depositando la richiesta formale a Bruxelles. Con un’ora di luce in più, gli italiani possono beneficiare anche di un risparmio sulla bolletta elettrica per ben sei mesi.





In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo.

Nel 2022 l’ora legale torna la notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022: alle ore 2 si dovranno spostare avanti le lancette di un’ora (alle 3). L’ora legale durerà fino a domenica 23 ottobre 2022, quando rientrerà in vigore l’ora solare.