Manuela Bianchi svuota quel che resta della sua vecchia vita. Un box auto, poco lontano dal punto in cui, il 4 ottobre 2023, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Pierina Paganelli, è oggi lo scenario di un nuovo dolore. La donna, la cui testimonianza è diventata uno snodo cruciale nell’inchiesta, si trova a fare i conti con una quotidianità completamente sconvolta. Mentre raccoglie gli ultimi oggetti insieme all’ex marito Giuliano Saponi, rilascia parole che raccontano la profondità del suo tormento: “Ho buttato la mia vita, ho perso tutto. Mi sono separata, sto cambiando casa. Non avrei voluto vedere una fine del genere neanche in un film dell’orrore”.

La sua voce rotta dalla stanchezza e dal rimpianto risuona tra gli scatoloni e le pareti vuote. Alla domanda se questo possa essere l’inizio di una nuova fase, risponde con amarezza: “No, per il momento è ancora la fine. Sono contenta di aver trovato un equilibrio con Giuliano per mia figlia. È una vicenda triste a tutto tondo”. Una vicenda che, dal punto di vista giudiziario, resta complessa. I legali di Dassilva, l’uomo senegalese accusato dell’omicidio, continuano a sostenere l’innocenza del loro assistito e contestano duramente le accuse, puntando il dito proprio contro Manuela Bianchi: “L’impianto accusatorio poggia sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi. Per noi non è credibile”.

Caso Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi trasloca

Il gip Vinicio Cantarini, tuttavia, non è dello stesso avviso. Ha già respinto la richiesta di scarcerazione di Dassilva, sottolineando come il movente del delitto sia legato alle “indagini” informali che Pierina Paganelli avrebbe portato avanti, scoprendo la relazione extraconiugale tra il sospettato e la nuora, Manuela Bianchi. Una dinamica, secondo il giudice, che avrebbe spinto l’uomo ad eliminare la donna anziana. A rafforzare questa visione, anche il rifiuto di Dassilva di confrontarsi direttamente con la Bianchi, considerata una teste attendibile, nonostante sia a sua volta indagata per favoreggiamento.

La sua versione dei fatti è emersa durante l’interrogatorio davanti al gip. Ha raccontato che il giorno del ritrovamento del corpo, Dassilva era presente. Sarebbe stato lui a guidarla nei comportamenti da assumere, a dirle chi avvisare e come mascherare la loro relazione. Una confessione tardiva, arrivata dopo oltre un anno dal delitto, ma motivata da un conflitto interiore mai risolto: “Ero profondamente combattuta – ha detto – il mio cuore tirava da una parte ma la mia mente cercava di capire. Non ho fatto domande troppo esplicite con le quali l’avrei messo in grosse difficoltà”.

La famiglia di Pierina Paganelli, nel frattempo, ha espresso soddisfazione per la decisione del giudice di mantenere in carcere l’indagato. In una nota firmata dagli avvocati Monica e Marco Lunedei si legge: “La famiglia della vittima ha accolto con favore il rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare. Quanto restituito dal procedimento in aula e dagli atti di indagine non ha mai lasciato dubbi sull’esito di questa decisione”. La strada verso una verità definitiva è ancora lunga, ma i tasselli sembrano incastrarsi sempre di più, pezzo dopo pezzo, tra dolore, silenzi e confessioni taciute troppo a lungo.