Svolta nell’omicidio di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato Mark Samson. Ora le attenzioni si stanno spostando sulla madre di lui, infatti nelle scorse ore è stata convocata dai magistrati per un interrogatorio. E sta emergendo l’ipotesi peggiore sul suo conto.

Il corpo senza vita di Ilaria Sula, giovane studentessa, è stato ritrovato chiuso dentro una valigia, abbandonata in fondo a un dirupo in una zona boschiva nei pressi del Comune di Poli, a pochi chilometri da Roma. Era scomparsa il 25 marzo scorso. Dopo accurate indagini, l’ex fidanzato è stato arrestato con l’accusa di averla ammazzata.

Ilaria Sula uccisa dall’ex fidanzato: indagata anche la madre di lui

L’avvocato dell’ex fidanzato di Ilaria Sula, Fabrizio Gallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni fuori dalla questura di Roma e ha rivelato che la madre dell’assistito, la signora Nors Manlapaz, “è indagata per concorso in occultamento di cadavere“. E poi ha voluto esternare un suo pensiero nel giorno in cui sono stati celebrati i funerali della giovane a Terni, città di origine della vittima.

Il legale di Mark Samson ha affermato che “adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. È l’unica cosa che mi sento al momento di dire. Oggi sono in corso i funerali e ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave”.

Gli inquirenti pensano che la madre di lui, come scritto da Repubblica, abbia sentito la lite tra il figlio e Ilaria all’interno della sua casa. Poi avrebbe visto il corpo della ragazza, morta accoltellata, e potrebbe aver aiutato Mark Samson a pulire la stanza.