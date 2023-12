Vittorio Emanuele Parsi operato d’urgenza, è in condizioni gravissime. Il noto politologo e professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica di Roma ha avuto un malore mercoledì scorso, 27 dicembre. Secondo le prime informazioni il 62enne è stato subito trasportato in ospedale a Treviso e qui sottoposto ad un delicato intervento al cuore.

A quanto pare le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Parsi, spesso presente in programmi televisivi quando si parla di crisi internazionali e non solo, ha avuto un forte dolore al petto nella serata di mercoledì mentre era in vacanza a Cortina d’Ampezzo.

Chi è Vittorio Emanuele Parsi

Vittorio Emanuele Parsi insegna anche Studi strategici ed è docente presso la Facoltà di Economia all’Università della Svizzera italiana a Lugano. È inoltre direttore dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Fa parte del gruppo di riflessione e indirizzo strategico del Ministero degli affari esteri.

Parsi è anche membro fondatore della Società per lo studio della democrazia e insegna presso la scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha collaborato con numerosi quotidiani come La Stampa, Avvenire, Il Sole 24 Ore, ed è stato per molti anni editorialista de il Messaggero.

Parzi è un ufficiale riservista di Marina (nel 2014, riporta il Corsera, fu impiegato presso il comando Unifil in Libano, dove ricevette la UN Peacekeeing Medal e la Croce Commemorativa per le Operazioni di Pace). Recentemente ha pubblicato il suo ultimo libro “Madre patria. Un’idea per una nazione di orfani” (Bompiani). In questo delicato momento l’intera famiglia si è stretta al suo capezzale.

