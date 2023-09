Violenti nubifragi hanno interessato la regione nella tarda serata di ieri e nelle prime ore di oggi, venerdì 22 settembre. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, al lavoro tutta la notte per sgomberare strade e limitare i disagi dai numeri allagamenti. E per i prossimi giorni non è atteso alcun miglioramento. Si legge sul sito ilmeteo.it come: “Le previsioni meteo per oggi, domani e domenica 24 settembre fanno riferimento a temperature massime sui 20-25 gradi, frequenti piogge e temporali – dal Nord al Centro, da Milano a Roma – con vento a tratti forte e locali mareggiate”.

>“Mi fai solo schifo”. Giulia Salemi massacrata dalla (ex) amica e vip della tv: “Perché tu hai paura di me…”

“È l’effetto dell’arrivo del Ciclone Equinoziale proprio durante l’Equinozio che sarà alle ore 8.49 di sabato 23 settembre, con i raggi solari perpendicolari all’asse terrestre. Il Ciclone Equinoziale rappresenta infatti un fenomeno tipico di questo periodo dell’anno quando le zone polari iniziano a raffreddarsi rapidamente e l’alta pressione subtropicale perde vigore sul Mediterraneo”.





Maltempo in Liguria, frane e allagamenti a causa di un nubifragio

“Diventa così più frequente la discesa di masse d’aria fredde ed instabili dal Nord Europa, con la genesi di successivi cicloni equinoziali alle nostre latitudini”. Ieri i danni maggiori si sono registrati in Liguria, con le province di Genova e Imperia particolarmente interessate. La notte scorsa si sono verificate due frane: una a Davagna, sulla strada provinciale 14, con caduta di alberi”.

“E una a Genova, in via Trossarelli, nel quartiere di Struppa, dove si è verificato il cedimento di un terrapieno che ha causato l’isolamento carrabile di alcuni residenti. Oltre a questo, si registrano allagamenti diffusi e alberi caduti, ma non si segnalano feriti”. A Sanremo off limits alle auto per allagamenti alcuni sottopassaggi. ABordighera allagata l’Aurelia.

Scrive Rainews come: “Decine gli interventi dei vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari. Sulle alture di Sori, nel centro di Rapallo, a Santa Margherita in località Nozarego, in Fontanabuona, a Borzonasca. A Recco, sul lungomare davanti alle Poste, è crollato un albero”.